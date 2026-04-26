Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе своей команды во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (3:1).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

«Все получилось так, как мы ожидали.  Плотная борьба, накал страстей на высочайшим уровне.  Интересный матч для болельщиков.

Какой момент назову ключевым?  Я всегда одинаково отвечаю на подобные вопросы: не верю, что есть один самый важный момент.  Их тысячи.  В конечном итоге все сводится к тому, чтобы у тебя было больше хороших моментов, чем у соперников.  У нас это получилось.

Как оценю эту стычку?  Здесь вам решать.  Скажу, что за 30 лет тренерской деятельности я видел моменты намного хуже.  Меня уже ничем не удивить», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии с «Локомотивом» со счетом 2:0.  Следующая встреча между этими командами состоится 28-го апреля в Омске.