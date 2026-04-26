Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе своей команды во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (3:1).

«Все получилось так, как мы ожидали. Плотная борьба, накал страстей на высочайшим уровне. Интересный матч для болельщиков.

Какой момент назову ключевым? Я всегда одинаково отвечаю на подобные вопросы: не верю, что есть один самый важный момент. Их тысячи. В конечном итоге все сводится к тому, чтобы у тебя было больше хороших моментов, чем у соперников. У нас это получилось.

Как оценю эту стычку? Здесь вам решать. Скажу, что за 30 лет тренерской деятельности я видел моменты намного хуже. Меня уже ничем не удивить», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии с «Локомотивом» со счетом 2:0. Следующая встреча между этими командами состоится 28-го апреля в Омске.