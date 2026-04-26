Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на победу в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:2).

«В конечном счете нам нужно в паузах сохранять энергию для игры. Думаю, это отразилось на матче и на том, как мы действовали. У нас многие ребята внесли вклад, создавали по-настоящему хорошие моменты, и мы больше были похожи на самих себя.

Мне показалось, что мы действовали чуть спокойнее и увереннее. Понятно, разные вещи случаются — это плей-офф, но нам нужно быть немного умнее. И, думаю, сегодня мы справились с этим лучше», — цитирует форварда сайт НХЛ.

«Флайерз» ведут со счетом 3-1. Пятый матч серии состоится 27 апреля в Питтсбурге.