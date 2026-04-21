Тренер «Оттавы» Трэвис Грин отреагировал на отсутствие защитника Артёма Зуба во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3).

Россиянин травмировался в первой встрече и пока не может помочь команде.

«Для нас это большая потеря. Кто-то должен выйти на поле и сыграть эти минуты против лучших игроков. Очевидно, что наши пары немного перемешались из-за травм. Думаю, в этом и заключается прелесть нашей команды. Мы все очень близки по духу. Мы хорошо знаем, как парни играют друг с другом», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.