Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз». Об этом сообщает The Athletic.

В первой двадцатиминутке 29-летний россиянин столкнулся с форвардом «Далласа» Колином Блэкуэллом, после чего упал на лед и был вынужден покинуть площадку. В этом матче Тренин провёл три силовых приёма и допустил одну потерю шайбы.

По итогам сезона Национальной хоккейной лиги 2024/2025 обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», обыгравшая «Эдмонтон» в финале серии со счетом 4-2.