В матче первого раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (2:3) российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Этот гол стал 114-м ассистом в его карьере в плей-офф НХЛ, благодаря чему он поднялся на 17-е место в списке лучших ассистентов за всю историю лиги.

На данный момент 39-летний Малкин имеет в своем активе 182 очка (68 голов и 114 передач) в 178 матчах Кубка Стэнли.

Его достижение по количеству ассистов теперь разделяют с ним Адам Оутс, который также сделал 114 передач, но в 163 играх.

Серия между «Филадельфией» и «Питтсбургом» продолжается, и пока что «Филадельфия» ведет со счетом 1-0. Встреча команд состоится 21 апреля.