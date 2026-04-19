Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил свою третью победную шайбу в плей-офф НХЛ и повторил рекорд Нино Нидеррайтера — это лучший показатель в истории клуба.

В первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота» уверенно обыграла «Даллас Старз» на выезде со счётом 6:1. Капризов стал одним из главных героев встречи, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Счёт в игре открыл Юэль Эрикссон Эк, реализовав большинство. Затем отличился Капризов, после чего преимущество гостей упрочили Райан Хартман и Мэтт Болди. Единственную шайбу «Далласа» забросил Джейсон Робертсон. В оставшееся время «Миннесота» ещё дважды поразила ворота соперника, доведя дело до разгрома.

Таким образом, «Уайлд» вышли вперёд в серии — 1-0. Следующий матч состоится 21 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» заняла третье место в Западной конференции, а «Даллас» финишировал вторым.