Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о сложностях игры против форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и игрока «Колорадо» Натана Маккиннона.

«Высокие скорости делают игру сложнее. Если ты Макдэвид или Маккиннон, для тебя это простая игра. Но когда пытаешься с ними соперничать, это тяжело… Хотел бы я кататься как Фрэнки (Этен Фрэнк)», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице соц. сети.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «столичных» 82 матча, забросил 32 шайбы и сделал столько же голевых передач.