Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Металлургом»(3:2 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

Алексей Исаков
«Что было важнее в овертайме?  Все.  Все понимали, что один момент может решить исход сезона.  Парни молодцы, справились.

Мы хотим, чтобы на льду были те, кто лучше всего готовы в моменте.  Как мотивировал на третий период?  Больше эмоционально.  Именно в эмоциях крылись определенные проблемы», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

Теперь счет в серии стал 3:1 в пользу «Металлурга».  Следующая игра состоится 17 апреля в Магнитогорске.