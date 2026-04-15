Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Металлургом»(3:2 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Что было важнее в овертайме? Все. Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились.

Мы хотим, чтобы на льду были те, кто лучше всего готовы в моменте. Как мотивировал на третий период? Больше эмоционально. Именно в эмоциях крылись определенные проблемы», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

Теперь счет в серии стал 3:1 в пользу «Металлурга». Следующая игра состоится 17 апреля в Магнитогорске.