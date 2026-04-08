Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков прокомментировал слова руководства московского «Динамо», которое обвинило экс-тренера клуба Алексея Кудашова практически во всех неудачах.

«Руководство "Динамо" на пресс‑конференции по итогам сезона практически во всех неудачах клуба обвинило Кудашова? Они так считают, но у многих может сложиться другое мнение. Постфактум можно говорить все, что угодно. Зачем сейчас разбрасываться громкими словами? Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, что все остальные невиновны?

Много разговоров последние годы было о "Динамо". Была там нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Не было единства. Поэтому и начали стрелами кидать. Слава богу, что разошлись (с Кудашовым), потому что когда нет единства, ничего хорошего из этого не выйдет.

"Динамо" слабо в этом сезоне сыграло. Хотя после увольнения Кудашова прошло много времени. У команды был очень сильный провал, даже не смогли побороться в плей‑офф», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что Алексей Кудашов возглавил «Автомобилист». Специалист подписал 2-летний контракт с клубом.

Московское «Динамо» вылетело в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив одноклубникам из Минска со счетом 0:4 в серии.