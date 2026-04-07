Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета хоккейного клуба «Салават Юлаев», как сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» globallookpress.com

По информации источника, все финансовые операции клуба приостановлены с прошлой недели. На данный момент заблокированы пять счетов «Салавата Юлаева» из-за задолженности перед ФНС в размере 87 миллионов рублей.

Это уже второй случай блокировки счетов клуба в текущем году. В феврале 2026 года счета «Салавата» также были заморожены, но тогда сумма долга составляла 84 миллиона рублей.

8 апреля команда из Уфы сыграет первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина на выезде против «Локомотива». В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 4-2.