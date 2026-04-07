Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов может выйти на лед в конце нынешнего сезона регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Матье Дарш.

«Есть потенциальный шанс, что он вернётся к последним одной-двум играм сезона. На этой неделе он впервые будет проводить полноценные тренировки с контактом, поэтому требуется некоторое время, чтобы вернуться в форму», — цитирует Дарша сайт НХЛ.

Романов получил травму 18 ноября в матче с «Далласом» (3:2). Россиянин получил толчок в спину со стороны финского форварда «Старз» Микко Рантанена. Затем защитника прооперировали.