Пятая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне.

«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: "О, это было так легко", хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.

Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: "Послушай, прошлый год был очень тяжёлым, не всё шло идеально". И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе», — сказала Пегула в студии Tennis Channel.

Для 32-летней теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. Пегула во второй раз подряд выиграла турнир в Чарльстоне.