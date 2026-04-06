Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал непростую победу своей команды над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов globallookpress.com

В беседе с клубной пресс-службой нападающий отметил, что третий период получился для «Уайлд» крайне тяжёлым — команда позволила сопернику вернуться в игру и восстановить равновесие в счёте.

По словам Капризова, в концовке удача оказалась на стороне его команды, и именно это помогло добиться положительного результата. Он подчеркнул, что особенно приятно вырывать победу в таких напряжённых матчах.

«Здорово, что в итоге удача улыбнулась нам. Приятно победить, особенно в концовке матча», — cказал Капризов.

Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Миннесоты», а сам Капризов оформил хет-трик.

На данный момент «Уайлд» занимают третью строчку в таблице Западной конференции НХЛ.