Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением об игре своей команды в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

«Хорошее начало матча. Понимали, что это будет эмоциональная игра. Ребята сыграли правильно и раскрепощенно. Немного не понравился третий период, где дали глоток воздуха сопернику. Очень приятно побеждать при своих болельщиках, идем дальше.

Что поменял после прошлого матча? Не скажу, что что‑то поменяли. Может, что‑то в плане единоборств, в плане стыков. Мы не допускали контратак? Два периода правильно действовали. Команда хорошо выполнила установку.

Первый хет‑трик в карьере Хрипунова? Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьется за высокие места», — передает слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» уступает в серии плей-офф против «Салавата Юлаева» со счетом 2:3. Следующий поединок состоится 2-го апреля в Уфе.