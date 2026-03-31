Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением об игре своей команды в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Хорошее начало матча.  Понимали, что это будет эмоциональная игра.  Ребята сыграли правильно и раскрепощенно.  Немного не понравился третий период, где дали глоток воздуха сопернику.  Очень приятно побеждать при своих болельщиках, идем дальше.

Что поменял после прошлого матча?  Не скажу, что что‑то поменяли.  Может, что‑то в плане единоборств, в плане стыков.  Мы не допускали контратак?  Два периода правильно действовали.  Команда хорошо выполнила установку.

Первый хет‑трик в карьере Хрипунова?  Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьется за высокие места», — передает слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» уступает в серии плей-офф против «Салавата Юлаева» со счетом 2:3.  Следующий поединок состоится 2-го апреля в Уфе.