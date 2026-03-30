Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе над «Металлургом» (1:0 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Мы после прошлой игры не собирались лапки свешивать. Ребята вышли на эту игру отдавать все ради болельщиков, которые нас поддерживали. Когда у нас шла серия поражений, бывало, на нас приходили и по 12 тысяч. Ребята это прочувствовали и вышли просто умирать.

На самом деле здорово сработали. Да и по броскам вроде как перебросали. И терпели в нужный момент. Большинство не совсем сработало. Но в конце мы всё‑таки забили важнейший гол», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

Таким образом, «Сибирь» сделала счет в серии 3:1, а следующая игра состоится уже через 2 дня, 1 апреля.