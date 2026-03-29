Российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Рик Боунесс, сообщил журналист Джефф Свобода в соцсетях.

Хоккеист получил повреждение в субботней домашней встрече с «Сан-Хосе» (2:3). Ожидается, что повторное обследование Воронков пройдёт в понедельник. Игра с «Бостоном» состоится в воскресенье.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провёл 63 матча и набрал 32 очка (17 шайб и 15 передач).

«Коламбус» набрал 87 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.