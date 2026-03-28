«Рейнджерс» уверенно обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Игорь Шестеркин globallookpress.com

У хозяев шайбы забросили Алексис Лафренье, Адам Сикора, Конор Шири и Мэттью Робертсон, а Джонни Бродзински оформил дубль. Единственный гол «Блэкхокс» на счету Ника Лардиса.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин остался в запасе, а Владислав Гавриков и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

Клуб из Нью-Йорка прервал серию неудач и с 67 очками после 73 матчей занимают последнее место в Восточной конференции. «Чикаго» с таким же количеством очков располагается на 15-й строчке Запада.

«Детройт» на выезде переиграл «Баффало» — 5:2. Игра состоялась на арене «КиБанк Центр».

В составе «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Лукас Раймонд, Джейкоб Бернард-Доккер и Марко Каспер.

У хозяев шайбы забросили Тэннер Пирсон и Тэйдж Томпсон.

«Детройт» набрал 86 очков в 72 матчах и идёт девятым на Востоке. «Баффало», потерпев третье поражение подряд, с 96 очками после 73 игр занимает второе место в конференции.