Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды от минских одноклубников (1:2 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Я скажу, что очень тяжело даются голы. За три игры мы забили по одному голу. Соперник хорошо обороняется. И, к сожалению, за эти три игры мы не смогли ни разу повести по счету. Отыгрываться — это всегда тяжело. Сегодня отыгрались, забив хороший гол. Но в овертайме допустили ошибку, за которую соперник нас наказал. У нас ещё одна домашняя игра, поэтому постараемся порадовать болельщиков. У нас нет другого пути — будем идти от игры к игре.

Почему не удается преобразовать давление в голы? Давление не получается, когда мы неправильно забрасываем шайбу. Фукале очень хорошо играет клюшкой, сегодня говорил, что как только мы забрасываем шайбу в угол, тогда получается забрать ее и создаем какие-то моменты. По крайней мере, мы играем в зоне атаки.

Как только заброс идет, который Фукале останавливает, во-первых, защитники у них сразу открываются по бокам — и мы не можем зацепиться. Наши нападающие просто бегут, можно сказать, в пустоту. Сегодня первый гол так и пропустили. Фукале отдал защитнику, а тот отдал Пинчуку — и он вышел. Нас наказывают за ошибку. Если мы ошибаемся, сегодня получили два гола», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

Минское «Динамо» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 30 марта в Москве.