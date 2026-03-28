Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды от минских одноклубников (1:2 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Вячеслав Козлов

«Я скажу, что очень тяжело даются голы.  За три игры мы забили по одному голу.  Соперник хорошо обороняется.  И, к сожалению, за эти три игры мы не смогли ни разу повести по счету.  Отыгрываться — это всегда тяжело.  Сегодня отыгрались, забив хороший гол.  Но в овертайме допустили ошибку, за которую соперник нас наказал.  У нас ещё одна домашняя игра, поэтому постараемся порадовать болельщиков.  У нас нет другого пути — будем идти от игры к игре.

Почему не удается преобразовать давление в голы?  Давление не получается, когда мы неправильно забрасываем шайбу.  Фукале очень хорошо играет клюшкой, сегодня говорил, что как только мы забрасываем шайбу в угол, тогда получается забрать ее и создаем какие-то моменты.  По крайней мере, мы играем в зоне атаки.

Как только заброс идет, который Фукале останавливает, во-первых, защитники у них сразу открываются по бокам — и мы не можем зацепиться.  Наши нападающие просто бегут, можно сказать, в пустоту.  Сегодня первый гол так и пропустили.  Фукале отдал защитнику, а тот отдал Пинчуку — и он вышел.  Нас наказывают за ошибку.  Если мы ошибаемся, сегодня получили два гола», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

Минское «Динамо» ведет в серии со счетом 3-0.  Следующий матч состоится 30 марта в Москве.