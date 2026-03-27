Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о победе над «Ютой» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы не забивали в таком темпе уже некоторое время, и голы давались нам с трудом после матча с "Калгари". Мирошниченко забил за нас пару важных голов. Овечкин, очевидно, просто невероятен в том, что он сделал сегодня для нашей команды. На скамейке запасных чувствовалось, как растет уверенность, хотя несколько шайб и побывало в наших воротах.

Мы просто будем стараться идти от игры к игре. Нас ждет трудный путь, но мы сосредоточены на одном матче. Если мы смогли взять два очка сегодня, мы это сделали. Мы продолжаем борьбу, и на этом сосредоточимся перед игрой в Лас-Вегасе», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

«Вашингтон» идет на 12-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко в 73-х встречах.