Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, получает ли ещё удовольствие от игры российский форвард Александр Овечкин.

Спенсер Карбери globallookpress.com

До этого в матче с «Колорадо Эвеланш» нападающий забросил свою 1000-ю шайбу за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

«Никто не получает больше удовольствия от игры, чем Александр Овечкин», — цитирует специалиста The Hockey News.

Всего в НХЛ Овечкин провел 1563 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 923 гола и сделал 753 результативные передачи. В плей-офф у россиянина 77 заброшенных шайб и 70 ассистов.