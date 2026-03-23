Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина против минских одноклубников.

Игорь Ожиганов
Игорь Ожиганов

«Из года в год особое предвкушение старта плей‑офф.  Может быть, у нас оно началось раньше, когда после Нового года начали барахтаться.  Игры с Минском в "регулярке" надо забыть.

Являются ли минчане неудобными соперниками?  Думаю, что в "регулярке" они доказали, что являются лидерами.  И здесь вопрос не в количестве североамериканцев.

Является ли преимуществом начало серии в гостях?  Все, наоборот, борются за то, чтобы начать дома.  У всех сейчас ноль очков и ноль голов.  Не надо смотреть на статистику, что на выезде мы выиграли больше матчей.  Все начинается с чистого листа», — приводит слова Ожиганова «Матч ТВ».

Противостояние двух «Динамо» стартует завтра, 24 марта в Минске.