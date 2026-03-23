Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина против минских одноклубников.

«Из года в год особое предвкушение старта плей‑офф. Может быть, у нас оно началось раньше, когда после Нового года начали барахтаться. Игры с Минском в "регулярке" надо забыть.

Являются ли минчане неудобными соперниками? Думаю, что в "регулярке" они доказали, что являются лидерами. И здесь вопрос не в количестве североамериканцев.

Является ли преимуществом начало серии в гостях? Все, наоборот, борются за то, чтобы начать дома. У всех сейчас ноль очков и ноль голов. Не надо смотреть на статистику, что на выезде мы выиграли больше матчей. Все начинается с чистого листа», — приводит слова Ожиганова «Матч ТВ».

Противостояние двух «Динамо» стартует завтра, 24 марта в Минске.