Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался о предстоящей серии плей-офф КХЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

Павел Порядин — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Важная часть сезона впереди. Закрыли страничку регулярного чемпионата. Идём в бой. Всё получится. Главное — играть друг за друга и верить друг в друга.

"Локомотив" считают безоговорочным фаворитом серии, как к этому отношусь? Конечно, для нас это дополнительная мотивация, есть, что доказывать самому себе. У нас каждый хочет побеждать, а побеждать интереснее, когда на тебя не ставят. Это только придает сил.

Верят ли в команде, что способны в плей‑офф победить такого грозного соперника? Да, мы много общались внутри раздевалки. Надеюсь, на льду будем делать то, о чем договаривались, тогда все получится.

В "Локомотиве" Сурин с Радуловым любят залезать под кожу соперникам? Пока не думали об этом, но у нас есть ребята, кто может ответить и так же под кожу залезть», — сказал Порядин «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занял 8-е место в таблице Западной конференции, команда встретится с «Локомотивом» в 1-м раунде плей-офф КХЛ. Стартовый поединок между этими командами состоится 24-го марта в 19:30 мск.