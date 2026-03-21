НХЛ подвели итоги очередных матчей и назвала звезд прошедшего игрового дня.

Второй звездой стал защитник «Каролины» Александр Никишин. В выездной игре против «Торонто» (4:3 ОТ) он забросил победную шайбу в овертайме. Для 24-летнего россиянина этот гол стал частью его результативного сезона — теперь на его счету 27 очков (10+17) в 68 матчах.

Первой звездой дня признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который оформил три результативные передачи в матче против «Чикаго» (4:1) и внёс ключевой вклад в победу своей команды.

Третьей звездой стал вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон. В игре с «Нью-Джерси» (2:1) он отразил 30 бросков и помог своей команде добиться успеха.