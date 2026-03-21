Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина-2026.

Никита Нестеров — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Можно ли сказать, что четвертое место по итогам регулярки это успешное завершение, несмотря на все проблемы? Старт был не очень хорошим, но четвертое место по итогам регулярки успешным нельзя назвать, потому что сезон только начинается.

Какая цель у ЦСКА и у меня лично? Подготовиться к первой игре, начать домашнюю серию. Мы идем от игры к игре», — сказал Нестеров «Матч ТВ».

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ ЦСКА встретится со СКА. Первый матч состоится 23-го марта в 19:30 мск.