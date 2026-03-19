Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался об изменении календаря КХЛ в случае возвращения сборной России на международную арену.

«Думаю, как только будет принято решение о возвращении, то мы точно все эти вопросы обсудим», — цитирует Ротенберга «Советский спорт».

Сборная России не выступает на международных турнирах под эгидой IIHF с 2022-го года.

С прошлого сезона КХЛ проводит чемпионат и плей-офф с сентября по май, ранее финальные встречи завершались в апреле.