Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл выразил мнение, что россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» является эталоном вратарского мастерства в лиге.

Ранее «Айлендерс» победили «Мэйпл Лифс» со счетом 3:1, а Сорокин сделал 26 сейвов.

«Если бы я мог представить идеального техничного вратаря, это, вероятно, был бы Сорокин. Он всегда оказывается в нужном месте и играет очень плавно. Да, играть против него — одно удовольствие», — цитирует Уолла пресс-служба «Торонто».

В нынешнем сезоне 30-летний Сорокин провел 42 встречи. У россиянина 91,4% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,49.