Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин ответил на вопрос о будущем нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Всегда рано или поздно всё заканчивается даже для великих игроков.  И обмены происходят, и карьеры заканчивают.  Думаю, я подчёркиваю, это моё мнение, что эту франшизу Александр продлит и ещё год-два может поиграть.

Ему важно превзойти самый важный рекорд по общему числу шайб за всю историю НХЛ.  У Гретцки 1016 — Александру важно это.  А нам важно, что наш соотечественник может вписать своё имя в историю.  Такие рекорды стоят веками.

Возвращение в КХЛ?  Такой вопрос, конечно, лучше задать самому Александру.  Считаю, тут сыграет фактор здоровья — в КХЛ достаточно быстрый хоккей, другие скорости, другие площадки.  Поэтому нужно себя реально оценивать, свои способности.  Но для популяризации, для развития нашего хоккея — это был бы, безусловно, прекрасный шаг», — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Напомним, что Овечкину осталось забросить 18 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ.