Главный тренер «Салават Юлаев» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Мои задумки по новым сочетаниям не сработали в начале матча. Когда вернулся к базовым настройкам, не стал ничего придумывать, игра наладилась. С другой стороны, я увидел, что было в сочетаниях. По содержанию игры всебыло бы неплохо, если б не было офсайда, а засчитанный гол, моменты реализовывали, которые создавали. Если учесть, что Дальний Восток присутствует в нашем физическом состоянии, было неплохо. Но то, что не переломили опять традицию, проиграли "Динамо"… Опять же, взяли очко, то есть обидно, горько, но много позитивных моментов.

Удивило ли "Динамо"? "Динамо" стало играть более агрессивно, в давление идут они, неплохо прессингуют, делали акцент на этом», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» с 79 очками занимает шестое место в Западной конференции.