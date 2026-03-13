Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший результат. По игре нам еще много в чем нужно добавлять. Но в прошедшем матче было правильное отношение к игре, что позволило добиться такого результата.

Не все получалось в большинстве? Согласен, не получалось, много что еще не получается в нашей игре.

Если говорить про последние шесть домашних матчей, мы взяли семь очков, это больше 50 процентов, неплохой результат для нашей команды. Мы работаем по нарастающей. Улучшения есть, но до того, что мы хотим видеть, еще далеко, главная работа впереди», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 48 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.