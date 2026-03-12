Вице-президент КХЛ Валерий Каменский выразил желание провести выставочный матч между командами КХЛ и НХЛ.

Валерий Каменский globallookpress.com

«Естественно, нужно выходить на мировую арену и играть, ведь это приветствуется зрителям и болельщикам. Это должно происходить не только во взрослом, но и юношеском хоккее. Такие матчи очень запоминаются в спортивном плане. КХЛ постоянно работает над тем, чтобы расширяться и делать матчи интереснее для зрителей. Мы не останавливаемся, работаем в этом направлении», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Лиги уже проводили две такие встречи в 2010-м году: тогда СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» со счетом 5:3, а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (ныне — «Юте») — 1:3.