Бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов оценил вероятность того, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в КХЛ с учетом плей-офф.

«Никто не даст точный ответ на этот вопрос. Сезон для Овечкина складывается непросто, за серией нескольких "сухих" матчей, обязательно последует вспышка результативности. У "Вашингтона" в календаре осталось не так много матчей, но этот отрезок может стать решающим в гонке за историческим рекордом», — цитирует Сафронова LiveResult.ru.

Напомним, Александру Овечкину осталось забросить 18 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.