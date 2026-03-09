Бывший игрок сборной России, Андрей Аршавин, поделился своими мыслями о завершении карьеры капитана «Вашингтона», Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. И это, я думаю, займет пару, два с половиной месяца. В октябре начинается, до Нового года он уже успеет. И вернется в "Динамо" как раз ко второй части плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки», — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour.

Александр Овечкин, которому уже 40 лет, является рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У него 921 гол и 752 результативные передачи.

За всю карьеру, включая плей-офф, Овечкин забросил 998 шайб и занимает второе место в истории лиги. Чтобы повторить рекорд Гретцки, который забросил 1016 шайб, Овечкину нужно забить еще 18 голов.