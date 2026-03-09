Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался об итогах матча против «Авангарда» (2:1 Б).

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Очень важная для нас победа. В эмоциональном плане здорово выиграть у серьезного соперника на его площадке. Предполагали, что в первом периоде Омск будет агрессивно играть, поэтому сыграли попроще и забили. Обоюдоострая игра, хотя голов немного было. В концовке получили удаление, ребята выстояли в меньшинстве, а в буллитах мы были удачливее», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

«Авангард» сыграл в сезоне 64 матча, набрал 91 очко и занимает второе место в Восточной конференции. «Сибирь» после 64 игр имеет 62 очка и находится на восьмой строчке Востока.