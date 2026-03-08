Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:5).

Андрей Свечников globallookpress.com

Эта шайба стала для него 174-й в составе «Харрикейнз», что позволило Свечникову подняться на шестое место в списке лучших снайперов в истории команды.

По этому показателю 24-летний форвард сравнялся с действующим главным тренером «Каролины» канадцем Родом Бриндамором. Лидером по голам в истории «Каролины» является Эрик Стаал, на счету которого 322 гола.

Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В этом сезоне хоккеист набрал 55 (23+32) очков в 63 встречах.