Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Хотел бы поблагодарить тех болельщиков, кто остался с нами до конца, они истинные фанаты. У нас не получилось, в самом начале были два большинства, но оно не сработало, где‑то мы свалились на ненужные действия, мало угроз создавали, а соперник начал потом играть активно, и мы оказались не готовы к этому. Нам было тяжело отбиваться, пытались перестроиться, но, к сожалению, мало что удалось. Атака два периода отсутствовала, а "Спартак" второй и третий периоды играл по счету.

Как будет идти восстановление к следующей игре? Сейчас хоккеисты покушают, поспят. Вот всё наше восстановление. В связи со сложившейся ситуацией у нас нет ротации в составе, играем одними и теми же ребятами. Возможно, некоторые успокоились, что играют постоянно.

Сейчас главный критерий — микроматчи, некоторые хоккеисты проиграли их 0:3, 0:4. И из‑за того, что на следующий день игра, в прошедшем матче не могли пожертвовать этими игроками, чтобы у нас кто‑то наелся и потом казался еще хуже. Одно верхнее звено свой микроматч выиграло, второе — сыграло вничью, нижние составы не сработали, — приводит слова Десяткова "Матч ТВ".

"Лада" с 45 очками занимает десятое место в Западной конференции.