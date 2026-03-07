В 09:30 07.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Салават Юлаев в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Амур — Салават Юлаев 1:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Амур — Салават Юлаев с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.15 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Амур:

Ничья:

Салават Юлаев:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Салават Юлаев.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

