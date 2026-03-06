Нападающий Дэвид Перрон перешел из «Оттавы» в «Детройт» в результате обмена на условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2026 года, как сообщила пресс-служба лиги.

Дэвид Перрон globallookpress.com

37-летний канадский хоккеист завершает свой двухлетний контракт с «Оттавой» на сумму восемь миллионов долларов США. По окончании сезона 2025/26 он станет неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне Перрон набрал 25 очков (10 голов и 15 передач) в 49 матчах.

Это будет второе появление Перрона в составе «Детройт Ред Уингз». Ранее он играл за эту команду в сезонах 2022/23 и 2023/24, после чего перешел в «Оттаву».