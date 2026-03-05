Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев дисквалифицирован на три матча по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:4).

Артем Сергеев globallookpress.com

Хоккеист за 6 минут до конца первого периода был наказан дисциплинарным матч-штрафом за контакт с арбитром.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского "Динамо" Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.