Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 16‑е место по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, проведя 1554‑й поединок в лиге. Таким образом, форвард сравнялся с Джеромом Игинлой, тогда как по этому показателю лидирует Патрик Марло с 1779 играми.

Александр Овечкин globallookpress.com

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. На данный момент на его счету 921 заброшенная шайба в регулярных сезонах. Если учитывать плей‑офф, россиянин набрал 998 результативных очков, оставаясь вторым после Гретцки (1016).

В нынешнем сезоне Александр Овечкин уже отметился 24 голами и 26 результативными передачами.