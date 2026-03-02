Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 марта.

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:1 ОТ

«Сан-Хосе» идет девятым в таблице Западной конференции с 62 очками после 58 игр.

«Виннипег» (56 очков после 59 встреч) располагается на 12-й строчке.

«Юта» — «Чикаго» — 0:4

«Чикаго» находится на 13-м месте в таблице Западной конференции с 55 очками после 60 матчей.

«Юта» (66 очков после 60 встреч) располагается на шестой позиции.

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:3

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Победный гол на счету российского форварда Павла Бучневича (также у него результативная передача).

«Миннесота» (80 очков после 61 матча) располагается на третьем месте в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (53 очка после 60 игр) занимает 15-е место.

«Айлендерс» — «Флорида» — 5:4

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал голевую передачу и отразил 21 бросок в створ из 26.

«Айлендерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции (75 очков после 61 матча). «Флорида» (63 очка после 60 встреч) идет на 14-м месте.

«Анахайм» — «Калгари» — 3:2 Б

Победный буллит реализовал Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» одержал пятую победу подряд. «Дакс» набрали 69 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Калгари» (55) находится на 13-й строчке.