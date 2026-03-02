Генеральный менеджер клуба «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд объявил о смене главного тренера после обсуждения ситуации с президентом команды Люком Робитайлом на следующий день после крупного поражения от «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 1:8.

Джим Хиллер globallookpress.com

«Мы потерпели болезненные поражения, особенно в игре с "Эдмонтоном". Я не сделал этого в пятницу, потому что это был выходной, игроков не было, а мы играли в субботу. Я не хотел просто назначать нового тренера на скамейку запасных и принимать решение перед игрой», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.

Вчера, 1 марта, Джим Хиллер был уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Исполняющим обязанности главного тренера на оставшуюся часть сезона назначен Ди Джей Смит.