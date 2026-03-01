Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в матче с «Динамо» (1:4).

«Сейчас у нас много соперников, у которых начался плей‑офф. Для "Динамо" каждое очко на вес золота, команда вышла работать. У нас же другая ситуация, поэтому сложно настроить ребят на игру от ножа. Несмотря на это, с шайбой мы играли хорошо, но без нее были моменты, когда не дорабатывали. Хорошо, что это происходит сейчас. Ребята чувствуют, что в плей‑офф будут такие подобные игры», — цитирует Разина «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 72 очками в активе. «Металлург» — на 1-й позиции Востока с 95-ю баллами.