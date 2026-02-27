Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин

«Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли.  Я перед ребятами извинился.  Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо.  Так что есть свои плюсы.  Это регулярный чемпионат, двигаемся дальше.

Против "Авангарда" мы две игры в основное время выиграли, две проиграли.  Еще было две ничьи — буллиты и сейчас овертайм.  Две равные команды со своим стилем и почерком.  Большинство игр мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем.  Но мы прогрессируем.

Беспокоит ли огромное количество поражений?  А вы Ги Буше зададите такой же вопрос, у них поражений побольше, чем у нас.  Мы провалили матч с "Автомобилистом" (1:8) с "Северсталью" отыгрались с 0:3, считаю, не проиграли.  Просто снизился процент реализации моментов, мы иногда забивали по шесть‑семь, пропускали по три‑четыре.

Держу в голове, что команда может выиграть Кубок континента?  У хоккеистов точно не сидит, а мне хотелось бы проиграть Кубок континента.  Он мне не нужен, он вообще ничего не дает, — приводит слова Разина "Матч ТВ".

"Металлург" с 95 баллами занимает первое место в Восточной конференции.