Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо. Так что есть свои плюсы. Это регулярный чемпионат, двигаемся дальше.

Против "Авангарда" мы две игры в основное время выиграли, две проиграли. Еще было две ничьи — буллиты и сейчас овертайм. Две равные команды со своим стилем и почерком. Большинство игр мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем. Но мы прогрессируем.

Беспокоит ли огромное количество поражений? А вы Ги Буше зададите такой же вопрос, у них поражений побольше, чем у нас. Мы провалили матч с "Автомобилистом" (1:8) с "Северсталью" отыгрались с 0:3, считаю, не проиграли. Просто снизился процент реализации моментов, мы иногда забивали по шесть‑семь, пропускали по три‑четыре.

Держу в голове, что команда может выиграть Кубок континента? У хоккеистов точно не сидит, а мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает, — приводит слова Разина "Матч ТВ".

"Металлург" с 95 баллами занимает первое место в Восточной конференции.