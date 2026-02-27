В 19:30 27.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Шанхайские Драконы в регулярном сезоне КХЛ.
Последний матч команд между собой: Шанхайские Драконы — ЦСКА 1:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Шанхайские Драконы». Коэффициент ставки —
2.08.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:3.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- ЦСКА:
- Ничья:
- Шанхайские Драконы:
