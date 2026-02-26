Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин поделился впечатлениями от игры своей команды в текущем сезоне, а также высказался о совместной работе с главным тренером Игорем Гришиным

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» globallookpress.com

«Думаю, главное, что у нас позитивная обстановка внутри команды, мы стараемся играть в активный, атакующий хоккей, хоть это и не всегда получается. Стараемся больше забивать, и это приносит нам результат. В раздевалке у нас шикарная атмосфера, да и тренер всегда на позитиве.

Каждый тренер индивидуален, у каждого свои методы и свой план работы. Не сказать, что Игорь Владимирович чересчур мягкий, когда надо, он может и "вставить". Понятно, что он особо голос на нас не повышает, но когда нужно, может сказать так, что все всё поймут. А вообще старается все на позитиве и с улыбками всё объяснять», — цитирует Митякина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 балла.