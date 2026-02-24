Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче со СКА (2:4).

Олег Браташ globallookpress.com

«Мне понравилась игра нашей команды. Хорошо и качественно работали, но отдельные ошибки привели к пропущенным голам, а сами не реализовали свои моменты. Но по содержанию игра мне понравилась, она внушает оптимизм, но результат отрицательный.

Если вспомнить характер пропущенных голов, можно сказать про конкретных игроков, что они не проснулись и грубо ошиблись. Не считаю, что нам не хватило сил. Мы выдержали игру. Может быть, в третьем периоде начали подседать, два удаления в концовке этому следствие», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

СКА поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 69 очков за 58 встреч. «Адмирал» с 41 баллом замыкает турнирную таблицу Востока.