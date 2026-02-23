Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:3).

Сэм Энас — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

«Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции, — это очень важно.»Торпедо« — команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.

Как я забил свой гол? Я увидел гол Лимо (Алекс Лимож) с бэкхенда и подумал про себя: "Не помню, когда в последний раз забивал с бэкхенда". А потом он сделал отличную передачу, я попытался отдать пас, шайба оказалась у меня на обратной стороне крюка. Я просто подумал, что попробую, как Лимо, забью в ворота с бэкхенда, и, к счастью, получилось.

Сколько рекордов ещё планирую побить в этом сезоне? Если бы ситуация была неблагоприятной, я бы не оставался здесь столько лет. Думаю, Минск стал для меня и моей жены вторым домом, нам здесь очень нравится», — приводит слова Энаса пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ. В нынешнем сезоне Энас провел за «зубров» 57 матчей, забросил 27 шайб и сделал 47 голевых передач.