В 14:30 22.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Спартак в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Спартак — Салават Юлаев 2:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.40 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Салават Юлаев:

Ничья:

Спартак:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Спартак.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.