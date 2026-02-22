Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (2:3 ОТ).

Михаил Кравец — главный тренер «Барыса» globallookpress.com

«Настраивали ребят на игру, хотели порадовать болельщиков победой. Но игра далась непросто. В первом периоде топили себя необоснованными, плохими удалениями. А "Северсталь" хорошо играет в большинстве. Но во втором периоде прихватили инициативу, третий хорошо начали, но последовала ошибка и пропущенный гол.

Хорошо, что не сдались. Нужно было много здоровья и всего из себя вынимать, рад, что ребята это сделали. А дальше — мастерство, руки из розетки надо вынимать», — передает слова Кравца корреспондент «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» занимает 10-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Спартака» 28-го февраля.