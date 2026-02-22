В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» из Нур-Султана встретился с «Северсталью» из Череповца. Игра завершилась победой «Северстали» в овертайме со счетом 3:2.

Данил Аймурзин globallookpress.com

Уже на девятой минуте встречи нападающий «Северстали» Данил Аймурзин вывел свою команду вперед после передач Александра Скоренова и Михаила Ильина. В начале третьего периода Кирилл Танков увеличил преимущество гостей до двух шайб.

Однако «Барыс» не сдался и в середине третьего периода забросил две шайбы за 21 секунду, сократив отставание до минимума. Авторами голов стали Всеволод Логвиин и Мэйсон Морелли. В дополнительное время «Северсталь» добилась успеха благодаря дублю Аймурзина.